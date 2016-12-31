Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İddiaya göre, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevinde hırsızlık suçundan yatmakta olan oğlunu Ankara'dan ziyarete gelen anne C.K.(39), cezaevine ağzında sakladığı uyuşturucuyu sokmak isterken yakalandı. Jandarma tarafından gözaltına alınan kadın işlemlerinin ardından sevk edildiği Bafra Adliyesinde mahkemece tutuklanarak Bafra T Tipi kapalı Cezaevine konuldu.