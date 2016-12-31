Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Balıkesir’de dün gece etkili olan kar yağışı sonrasında kapalı köy yolu sayısı 240’a yükseldi. Sabah şehri saran beyaz örtü ile uyanan vatandaşlar, hafta sonu olması dolayısıyla evde kalmayı tercih etti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Altıeylül ve Karesi Belediye ekipleri şehir içinde kaldırımlarda biriken karları temizlerken, yoğun kar yağışı dolayısıyla kapanan köy yollarında ise çalışmalar sürüyor. Kentte Altıeylül’de 4, Dursunbey’de 35, İvrindi’de 4, Karesi’de 43, Balya’da 33, Manyas 13, Savaştepe’de 39 köy ile ulaşım sağlanamıyor.