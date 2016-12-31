Tokat'ın Reşadiye ilçesinde evi yanan aileye yardım  amacıyla verilen yastıkta bin lira bulundu. Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı  ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını  kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki kullanılmayan ilkokulun lojmanına  yerleştirildi. Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına  (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden  yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi.

Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı  yetkililere teslim etme kararı aldı. Aydın Dursun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangından sonra  kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi. Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, "Bir gün yatarken  yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç  kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce  kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum." dedi.

Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, "Kaymakamlığa  gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için  yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim." ifadesini kullandı.