Milli Piyango çekiliş sonuçları bu gece belli olacak... 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecenin en büyük heyecanı Milli Piyango sonuçları için nefesler tutuldu. Milli Piyango sonuçları herkes tarafından büyük merak içinde bekleniyor. Amorti kazananlar, 3 bilenler, 4 bilenler, 5 bilenler gibi bir çok kazandıran rakamın belirleneceği Milli Piyango MPİ büyük ikramiyesi kime çıkacak? Milli Piyango da 2017 büyük ikramiyesinde kazandıran numaralar hangileri? Yılbaşına saatler kala herkes tarafından merak ediliyor. Yılbaşı çekilişi yapılır yapılmaz Milli Piyango MPİ 2017 büyük çekiliş sonuçlarına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Evet acısıyla tatlısıyla bir yıl daha geride kalıyor. Dünya çapında küresel saat ve referans çerçevesi standartlarını belirleyen kurum International Earth Rotation and Reference Systems Service (IERS), 2016'nın sonuna ekstra bir saniye daha ekleyeceğini duyurmuştu. Bitmesini dört gözle beklediğimiz 2016 diğerlerinden bir saniye daha uzun olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI SORGULAMA

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.

İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi. Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.

MP ÇEKİLİŞİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA BELLİ OLACAK?

Milli Piyango sonuçları bilet sorgulama ekranı 31 Aralık 2016 akşamı açılacak, saat 19:30'dan sonra çekiliş başlayacak ve gece 23:30'da 60 Milyonluk büyük ikramiye çekilişi yapılacak. Akşam üzeri yapılacak açıklamlar ile birlikte sitemizden biletinizi sorgulayabileceksiniz...Milli Piyango yılbaşı sonuçları sıralı tam listesi ve amorti numaraları turkiyegazetesi.com.tr'de sizlerle olacak.

MİLLİ PİYANGO'DA EN ŞANSLI İL HANGİSİ?

10 yıldır yapılan yılbaşı özel çekilişlerinde dörde bölünen büyük ikramiyeyi en çok kazanan il İstanbul oldu. 14 kez büyük ikramiyeye ortak olan İstanbul’u, 4’er kez ikramiye çıkan Ankara ve Adana ile 3 kez ikramiye çıkan İzmir takip etti.

60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor. Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor. Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor. 60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor. 5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.

60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor. Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor. İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor. 200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.

MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?

31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekiliş Duyurusu..



"İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır. Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00’dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir. Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET

2016 NEDEN BİR SANİYE GEÇ BİTECEK?

Artık saniye adı verilen bu eklemeler, Yerküre'nin rotasyonunda gerçekleşen çok küçük değişiklikler sonucunda oluşan zaman farkını karşılamak için kullanılıyor. Gezegenimizin rotasyonu sonsuz-küçük ölçeklerde yavaşladığında da bu yine saatlerimizde de belli belirsiz bir etkiye neden oluyor. Artık saniyeler de saatlerin yine tam bir kesinlikle doğru olmasına ve ultra kesinlikteki atomik saatlerin Dünya'nın rotasyonu aracılığıyla ölçtüğümüz zamanla tam olarak eşleşmesine yardımcı oluyor.

Bu tek bir saniyeyi elbette IERS duyurmamış olsaydı muhtemelen hiç kimse fark etmeyecekti. Saatlere saniyelerin eklenmesi ilk olarak 1972 yılında başladı. O tarihe kadar oluşan gecikme o kadar büyüktü ki, 1972 yılında tam 10 saniyelik bir ekleme yapıldı. Sonraki artık saniye eklemeleri ise sırasıyla 2005, 2008, 2012 ve 2015'te gerçekleşti. Sıradaki ekleme ise 31 Aralık 2016 gününün son dakikası; saat 23:59'da yapılacak.

EN GÜZEL 2017 YENİ YIL MESAJLARI

* Şeker gibi tatlı, masal gibi güzel bir yıl diliyorum...

* Acısıyla, tatlısıyla, іyіsіyle kötüsüyle bіr yıl daha geçti. Hoş geldin yenі yıl. Mutlu yıllar dostum!

* Yaşamınca güzel yıllar, mutlu yarınlar hep senin olsun. MUTLU YILLAR!

* Koskoca bir yıl daha bitti, keyifli ve gülümseme dolu bir yeni yıl dilerim...

* Yeni bir yıla girerken sevgi ve barış diliyorum. Savaşların, acıların ve felaketlerin, geçip giden koca bir yıl gibi geride kalması umuduyla.. Nice Yıllara!

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğimle... Mutlu yıllar...

* Yeni yılın sana neşe ve mutluluk getirmesi dileğiyle ..en içten sevgilerimle..

* Yeni yılda, her şeyin gönlünüzce olmasını diler, tüm beklentilerinizin gerçekleşmesini temenni ederim. Mutlu yıllar...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle, iyi seneler!

* 2017 size unutamayacağınız güzel anılar yaşatsın, yeni yılınız kutlu olsun!

* 2017 yılında da hiç ümitsiz kalmaman ve hayallerine kavuşman dileğimle. İyi ve sağlıklı seneler!

* Yeni yılın sağlık mutluluk ve başarı dolu geçmesini dilerim. Her günün bir diğerinden daha keyifli geçsin. Yeni yılın kutlu olsun.

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalıyor. Umarım 2017 size daha fazla umut, daha fazla sevinç ve daha fazla mutluluk getirir. MUTLU SENELER...

* Yine yeni bir yıl var kapımızda. 2017 yılına gireceğimiz şu günlerde istediğiniz her şeyin gerçekleşmesi dileğiyle. Mutlu yıllar...

* Sevdiklerinizle birlikte mutlu, huzurlu bir yıla başlangıç yapmanızı ve tüm yılınızı aynı güzellikte geçirmenizi dilerim.

* Sevgi bütün kapıları açar .. Yeni yılda sevgi dolu günler dilerim.. Mutlu yıllar.

* 2017 yılının sağlık, mutluluk, başarı ve bol kazanç getirmesi dilekleriyle. Mutlu yıllar...

* Her yeniyıl bir başka güzel.. yeniyıl sizlere hayatınız boyunca unutamayacağız güzellikler yaşatsın. Yeniyıl ınız kutlu olsun.

* Yeni yılda tüm dargınlıkların bitmesi ve barış içinde yaşanması dileğiyle...

* 2017 yılı acılarımızla, sevinçlerimizle geride kalacak. 2017 daha fazla umut, daha fazla sevinç, daha fazla mutluluk getirsin. Yaşamında güzel yıllar, mutlu yarınlar, gerçek dostluklar hep seninle olsun. Mutlu Yıllar!!

* Yeni bir yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın mutlu yıllar.

* Mutluluk bankasının sevgi şubesinde, 2017 no'lu hesabınıza, 365 gün daha yatırılmıştır. Mutlu bir şekilde harcamanız dileğiyle.. MUTLU YILLAR...

* Mutluluk yağmurları altında şemsiyesiz kalman dileğiyle... Nice mutlu yıllara.

* 2017 yılının dolu dolu ve geniş en içten gülümsemelere açılması dileğiyle mutlu yıllar.

* Sevgilerin birleştiği, belki durgun, belki yorgun, yine de mutlu, yine de umutlu, yіne de sevgі dolu nіce yıllara!

* Yeni yılda umutların gerçek, gerçek mutlulukların sonsuz olsun! İyі Yıllar...

* Yeni yılda yüzünden gülücükler, gönlünden sevgiler eksik olmasın. Mutlu yıllar...

* 2016’ya ELVEDA, 2017’ye MERHABA!! Hoş geldin Yeni Yıl...

* Yeni yılın tüm insanlığa ve ülkemize barış, mutluluk getirmesi dileğiyle tüm dostların yeni yılı kutlu olsun.

* Çok kazançlı, keyifli, sevgi dolu, başarılı bir yıl olması dileğiyle.