Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MİLLİ PİYANGO YILBAŞI SONUÇLARI belli oldu mu? Yılbaşında gerçekleşen tarihi Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin sonuçlarını anında burada tek tıkla bulabilirsiniz. Yılbaşı Milli Piyango çekilişi ve büyük ikramiye sonuçları sonunda belli oldu. Milyonlarca kişi bu haberi Milli Piyango Sonuçları nı bekliyordu. Beklenen sonuçları sizler için hazırladık.

MİLLİ PiYANGO SONUÇLARI SORGULAMA



Milli Piyango çekilişi ve büyük ikramiye sonuçları bu sayfada... Siz de biletlerinizi buradan kontrol edebilirsiniz. Biletinize ikramiye çıktığında ise tutar 1 milyon TL ve üzerinde ise paranızı Milli Piyango Genel Müdürlüğü'nden tahsil edebilirsiniz. Bunun altında kalan diğer ikramiyeler ise Milli Piyango Şube Müdürlükleri'nden ödenebilir. Eğer biletinize son 3 rakamına göre ikramiye vurmuşsa bunu Milli Piyango gezici ve sabit bayileri ödemek zorundadır.

Milli Piyango biletlerinin basımı T.C. Merkez Bankası'nın Banknot Matbaasında filigranlı özel para kağıtlarına güvenlik koşulları altında yapılıyor o nedenle biletleri satın aldığımız bayilerin güvenilir olmasına çok dikkat etmemiz gerekiyor.

Biletlerinizi kontrol ederken amorti çıkıp çıkmadığını mutlaka dikkat edin. Amorti her çekiliş sonrası son rakamına göre iki farklı rakam olarak belirlenir. Bu sayede bilete ödediğiniz parayı kurtarabilirsiniz.

MİLLİ PİYANGO İKRAMİYESİYLE KAÇ EV ALINIR?



Ülkemizde Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi'nin büyük ikramiyesi olan 60 milyon lira ile bir anda emlak kralı olabilirsiniz. Çünkü yılbaşı büyük ikramiyesiyle İstanbul'dan 100 metrekare büyüklüğünde 160 adet ev almak mümkün. Büyük ikramiyeyle İstanbul'un en pahalı semti olan Bebek'ten 23 adet ev alınabilecek. Satılık konutta metrekare fiyatının 21.099 TL'ye kadar çıktığı Bebek'te ortalama 100 metrekarelik evlerin fiyatı 2.109.900 TL ortalamasında.

Ülkemizde 100 metrekarelik konut fiyatının ortalama 1.762.700 TL olduğu Yeniköy'den ise 28 adet ev alınabilecek. Ortalama fiyatın 1.443.500 TL olduğu Etiler'den ise 34 adet ev almak mümkün olacak. İstanbul'un fiyatı en uygun ilçeleri arasında yer alan Esenyurt'ta ise 100 metrekarelik evlerin ortalama fiyatının 145.100 TL olduğu göz önüne alındığında; 344 adet ev almanın mümkün olduğu ortaya çıkıyor. Metrekare fiyatının 4.446 TL olduğu Ataşehir'den ise 112 adet ev alınabilecek.



MİLLİ PİYANGO YILBAŞI İKRAMİYESİ NE KADAR?



Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinin büyük ikramiyesi 60 milyon lira olarak belirlendi.



Milli Piyango İdaresi yetkililerinden alınan bilgiye göre, 31 Aralık 2016'da yapılacak yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 10 milyon lira, 1 adet 5 milyon lira, 1 adet 2 milyon lira, 1 adet 1 milyon lira ve 1 adet de 500 bin liralık ikramiye verilecek.

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi kapsamında ödenecek ikramiye tutarı ise 348 milyon 180 bin lira olacak.





İKRAMİYELER SON 10 YILDA KATLANDI

Milli Piyango İdaresi verilerine göre, bu yıl 60 milyon lira olarak belirlenen büyük ikramiye, son 10 yılda büyük artış gösterdi.

Büyük ikramiye, 2007 ve 2008 yıllarında 25 milyon lira olmuştu. Bu rakam 2009'da 30 milyon lira, 2010'da 35 milyon lira, 2011'de 40 milyon lira, 2012'de 45 milyon lira, 2013 ve 2014'te ise 50 milyon lira olarak belirlenmişti. Geçen yıl ise büyük ikramiye olarak 55 milyon lira verilmişti.



60 MİLYON LİRA

60 milyon liralık büyük ikramiye, 300 bin adet 200 lira, 600 bin adet 100 lira ve 1,2 milyon adet 50 liralık banknotlarla verilebiliyor.

Söz konusu ikramiyenin ağırlığı, 1 liralık madeni para olarak hesaplandığında da 492 tonu buluyor. Ortalama bir otomobilin ağırlığının bin 100 kilogram olduğu göz önüne alındığında, ikramiye yaklaşık 450 otomobilin ağırlığına denk geliyor.

Büyük ikramiye, en büyük kağıt para olan 200 liralık 250 bin adet banknot haline getirilip, uç uca dizildiğinde Boğaz Köprüsü'nün 36 katı uzunluğa erişiyor.

60 milyon lira, en küçük kağıt para olan 5 liralık banknotların birbirine eklendiği düşünülürse, bin 560 kilometre uzunluğa ulaşıyor ve bu uzunluk Edirne ile Kars arsındaki mesafeye karşılık geliyor.

5 liralık banknotlar yan yana dizildiğinde ise yaklaşık 100 bin metrekarelik alan oluşturuyor. Bu da Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Arena'nın zeminini 14 kez kaplıyor.





60 MİLYON LİRAYLA NELER ALINIR?

Büyük ikramiyeyle 67 bin 500 adet Cumhuriyet, 133 bin 500 adet yarım ve 266 bin 700 adet çeyrek altın alınabiliyor.

Bu parayla, en pahalı otomobiller arasında gösterilen Bugatti Veyron'dan 7 adet almak mümkünken, lüks jetlere de sahip olunabiliyor.

İkramiye ile 1 milyon lira değerinde 60 lüks yata sahip olunabilirken, erkeklerde prestij göstergesi haline gelen lüks saatlerden de bin 200 adet alınabiliyor.

200 bin lira değerinde 300 normal, 350 bin lira değerinde 171 lüks daire ya da 600 bin lira değerinde 100 villa satın alınabilirken, bu gayrimenkullerden aylık ortalama 450 bin lira kira geliri elde edilebiliyor.



MİLLİ PİYANGO 2017 ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA BAŞLAYACAK?



31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekiliş Duyurusu..



"İdaremizin 31 Aralık 2016 (2017 Yılbaşı) Özel Çekilişi, Ankara Kızılay’da bulunan Genel Müdürlük hizmet binamızın çekiliş salonunda yapılacaktır.



Saat 23.30 itibariyle yapılacak olan 60 Milyon TL tutarındaki büyük ikramiyenin çekilişine, satılan bilete çıkana kadar devam edilecektir. Saat 19.00’dan itibaren, aşağıdaki çekiliş akış planı çerçevesinde değerli basın mensuplarımız da çekilişimize katılarak ses ve görüntü alabileceklerdir.



Yılbaşı Çekilişimiz, bütün çekilişlerimizde olduğu gibi halka açık olarak, çekiliş heyeti ve noter gözetiminde gerçekleştirilecek olup, çekilişimize bütün halkımız davetlidir.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur."



MİLLİ PİYANGO 31 ARALIK 2016 ( 2017 YILBAŞI ) ÇEKİLİŞİNİN CANLI YAYIN AKIŞ PLANI



SIRA NO SAAT İKRAMİYE ADET

1 - 19.00-21.00 7 KÜRE 100.000 TL 20 ADET

2 - 23.00-23.05 1 KÜRE AMORTİLER 60 TL 2 ADET

3 - 23.05-23.10 7 KÜRE 500.000 TL 1 ADET

4 - 23.10-23.15 7 KÜRE 1.000.000 TL 1 ADET

5 - 23.15-23.20 7 KÜRE 2.000.000 TL 1 ADET

6 - 23.20-23.25 7 KÜRE 5.000.000 TL 1 ADET

7 - 23.25-23.30 7 KÜRE 10.000.000 TL 1 ADET

8 - 23.30-23.45 7 KÜRE 60.000.000 TL 1 ADET