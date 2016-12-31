Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Canik ilçesinin Belediyeevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir lokantada kurye olarak çalışan Mustafa Toprak, iş çıkışı saat 01.00 sıralarında eve gelince zili çaldı. Kapıyı açan olmayınca anahtar ile kapıyı açıp içeri giren Mustafa Toprak, 5 aylık eşi Elif Toprak'ı (25) yerde yatar halde buldu. Mustafa Toprak'ın bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan genç kadının hayatını kaybettiği belirlendi. Genç kadının ölümünü şüpheli bulan doktorlar, durumu polise bildirdi. Mustafa Toprak'ın polise verdiği ifadede eşinin 3 aylık hamile ve epilepsi hastası olduğunu söylediği öğrenildi. Elif Toprak'ın cenazesi savcının talimatı doğrultusunda otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Genç kadının kesin ölüm sebebinin otopsi sonucu belli olacağı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.