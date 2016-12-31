Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çivril'de kar yağışıyla birlikte hava sıcaklıkları, eksi 8 dereceye kadar düştü. Bu durumdan en çok etkilenen ise gün aydınlanmadan okullara gitmek için yola çıkan öğrenciler oldu. Tokça Mahallesi'nde aynı durumda olan öğrenciler, mahalle içindeki durağa giderek okullarına gidebilmek için servisi bekliyor. Öğrencilerin soğukta beklerken üşüdüklerini fark eden Tokça Mahallesi Muhtarı Emin Öztürk, durağa soba kurdu. Muhtar Öztürk, her sabah öğrenciler gelmeden durağa gidip, sobaya odun atıp yakıyor. Öğrenciler durağa geldiklerinde servisi beklerken, soğukta üşümeden soba başında ısınıyor. Muhtar Öztürk, durağın etrafını da brandayla kapattı.

Öğrencilerin her sabah erken saatlerde durağa geldiklerini ve üşüdüklerini belirten Öztürk, "Mahallemiz rakım olarak Çivril'den yüksek ve iklimi sert. Çocuklar sabah erken durakta servisi beklerken çok üşüyorlardı. Durağın etrafını kapatıp, soba kurdum. Öğrenciler durağa gelmeden ben gidiyorum ve sobayı yakıyorum. Çocuklar gelince servisleri gelene kadar ısınıyorlar. Durak çok sıcak olmasa da en azından sabahın ayazını kesiyor ve sıcak bir ortam sağlıyor" dedi.