Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15:21’de merkez üssü Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre, saat 15:21’de merkez üssü Van Gölü’nde 4.0 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Yerin 5 kilometre derinliğindeki deprem, kısa süreli paniğe neden oldu.
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