Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kentte, belirli aralıklarla yağan yağmur, öğleden sonra yerini kara bıraktı. Sulu kar şeklinde devam eden yağıştan vatandaşlar şemsiyelerle korunmaya çalıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentin diğer yerlerinde olduğu gibi Taksim ve civarında da hazır bekletiliyor. Ekipler, tuzlama çalışmaları yapıyor.

Silivri'de de kar yağışı etkili oluyor. İlçeye bağlı mahalle ve köylerin tamamı beyaz örtüye büründü.