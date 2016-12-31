İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yılda yaşanabilecek olumsuzlukları karşın Taksim Gezi Parkı’na Canlı Yayın MOBESE tırı kuruldu. Yaklaşık bin 560 noktada 6 bin kamerayla İstanbul genelini izleyen Bilgi İşlem Şubesi polisleri, tırdaki ekranlara yansıyan görüntülerden şüpheli kişileri tespit edecek. Tespit edilen kişiler, Güven timlerine ve asayiş ekiplerine bildirilerek, anında müdahale edilecek.
Polis Taksim’i MOBESE tırı ile izliyor
31.12.2016 - 18:38 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 18:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından Taksim Gezi Parkı’na MOBESE Canlı Yayın tırı kuruldu. Bin 560 noktada 6 bin kamera ile İstanbul genelini izleyen polis, yaşanabilecek olumsuzluklara anında müdahale edecek.
Etiketler : taksim önlem,
434044 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434044.aspx
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