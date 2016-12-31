Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yeni yılda yaşanabilecek olumsuzlukları karşın Taksim Gezi Parkı’na Canlı Yayın MOBESE tırı kuruldu. Yaklaşık bin 560 noktada 6 bin kamerayla İstanbul genelini izleyen Bilgi İşlem Şubesi polisleri, tırdaki ekranlara yansıyan görüntülerden şüpheli kişileri tespit edecek. Tespit edilen kişiler, Güven timlerine ve asayiş ekiplerine bildirilerek, anında müdahale edilecek.