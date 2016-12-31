Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde sahilde dolaşmaya çıkan iki genç, Öz-Bel Yedi Kat mevkiine geldiklerinde deniz ile sahilin birleştiği yerde bir kişinin hareketsiz yattığını görünce durumu polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri sahildeki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Cesedin çevresinde yapılan incelemede kırık alkol şişesine rastlanırken, Cumhuriyet Savcılığı tarafından 80 yaşındaki Çetinkaya Arın’ın şüpheli bulunan ölümü ile ilgili soruşturma başlatıldı.Savcılığın ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından Adli Tıp Kurumu’na sevk edilen 80 yaşındaki Çetinkaya Arın’ın ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılacağı belirtildi.