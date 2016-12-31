20 Aralık’ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla hizmete açılan Avrasya Tüneli’nin bir şeridi daha trafiğe açıldı. Açıldığı günden bu yana tek şeritli olarak trafik geçişinin olduğu Avrasya Tüneli’nde Avrupa’dan Anadolu Yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı. Şeridin trafiğe açılmasıyla araçların rahatlıkla karşıya geçtiği gözlendi.
Avrasya Tüneli’nde bir şerit daha trafiğe açıldı
31.12.2016 - 19:14 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 19:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Avrasya Tüneli’nin Avrupa’dan Anadolu yakası istikametinde bir şerit daha trafiğe açıldı.
Etiketler : Avrasya Tüneli,
434051 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434051.aspx
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