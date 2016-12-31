Edinilen bilgiye göre Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Kocalar köyünde Özmen aşiretine mensup iki aile arasında çıkan silahlı kavgada her iki aileden toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar Kızıltepe ve Mardin Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken 2 kişinin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.
Kızıltepe’de silahlı kavga: 5 yaralı
31.12.2016 - 19:19 | Son Güncelleme: 31.12.2016 - 19:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mardin’in Kızıltepe ilçesi Kocalar köyünde 2 aile arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi yaralandı.
Etiketler : Mardin,silahlı kavga,
434054 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434054.aspx
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