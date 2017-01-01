Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, D-100 karayolundan Karabük yönüne giden Barış Keklikçi'nin (22) kullandığı 06 FR 1451 plakalı otomobil, Ali Bayrak idaresindeki 61 K 21690 plakalı tıra Dikmen köyü mevkisinde arkadan çarptı. Kazada, sürücüyle yanındaki Ferhat Kamil Uyar (20), otomobilde sıkıştı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Keklikçi ve Uyar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Keklikçi ve Uyar'ın cesedi, itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılarak Gerede Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.