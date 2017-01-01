Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YANGIN EVLERİNİ TAMAMEN KÜL ETTİ

Aydın Dursun'un, Bereketli beldesi Çakraz Mahallesi'ndeki tek katlı ahşap evi, 8 Aralık'ta çıkan yangın sonucu tamamen yandı. Evden hiçbir eşyasını kurtaramayan Dursun ailesi, mahalledeki ilkokulun kullanılmayan lojmanına yerleştirildi.

BAKIMEVİNDEN VERİLEN YASTIĞIN İÇİNDEN PARA ÇIKTI

Aileye, Reşadiye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (SYDV) ait Yolustu köyünde bulunan ancak kimsenin kalmadığı yaşlı bakımevinden yatak, yastık ve çeşitli eşyalar verildi. Bir süre sonra yastığın içinde bin lira bulan Ahmet Dursun, parayı yetkililere teslim etme kararı aldı. Aydın Dursun, yaptığı açıklamada, yangından sonra kendilerine SYDV tarafından çeşitli eşyalar verildiğini söyledi.



"YASTIKTA BİR ŞEY OLDUĞUNU FARK ETTİM"

Yardım için yetkililere teşekkür eden Dursun, "Bir gün yatarken yastıkta sert bir şey olduğunu fark ettim. Yastığın içine baktığımda, ilaç kutusuna sarılı halde bin lira buldum. Bu paranın yaşlı bakımevinde daha önce kalan bir kişiye ait olduğunu düşünüyorum." dedi.



"SAHİBİNİN BULUNMASINI İSTİYORUM"

Parayı yetkililere teslim edeceğini bildiren Dursun, "Kaymakamlığa gidip parayı teslim edeceğim. Sahibinin bulunmasını istiyorum. Evim yandığı için yardıma muhtacım ama parayı harcamayı hiç düşünmedim." ifadesini kullandı.