Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Adana'nın merkez Seyhan İlçesi Ova Mahallesi 44002 sokak üzerinde, saat 1.30 sıralarında bir kişi, yeni yılın ilk saatlerinde otomobilinin içinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş halde bulundu.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Bir kişinin araç üzerinde vurulmuş anonsu üzerine polis ekipleri olay yerine gitti. Yapılan incelemelerde yol kenarında aracın motoru çalışır halde bulunan 01 KS 534 plakalı otomobilin direksiyonunda Korkut Özgün başından vurulmuş halde bulundu. Olay yerine gelen acil ekipleri tarafından yapılan incelenmede şahsın, olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

BAŞINDAN TEK KURŞUNLA

Korkut Özgün'ün başından tek kurşunla vurularak öldürülmüş olduğu belirlenirken, polis olay bölgesinde geniş güvenlik önlemi aldı. Yapılan incelemenin ardından ceset, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, olayı gerçekleştiren kişi yada kişileri bulmak için geniş çaplı soruşturma başlattı.