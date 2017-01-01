Dün gece saatlerinde kent merkezini tamamen etkisi altına alan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşerken araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Gece saatlerinde başlatan ve sabah saatlerine kadar devam eden yoğun sis nedeniyle İstanbul-Adıyaman, Ankara- Adıyaman uçak seferlerinin iptal edildiği öğrenildi.
Adıyaman’da yoğun sis nedeni ile uçak seferleri iptal edildi
01.01.2017 - 13:33 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 13:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Adıyaman’da gece saatlerinde başlayarak sabah saatlerine kadar etkisini sürdüren sis hayatı olumsuz etkilerken sis nedeniyle uçak seferleri iptal edildi.
Etiketler : adıyaman,uçak seferleri,
434190 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434190.aspx
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