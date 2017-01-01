Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bartın İl Özel İdaresi Karla Mücadele Koordinasyon Merkezi (ÖZKARKOM) ekipleri 59 personel, 26 adet kar temizleme aracı ile 24 saat esasına dayalı çalışma sonucunda il genelinde kapanan 66 köy yolu ulaşıma açıldı. ÖZKARKOM ekipleri 1 Ocak Pazar günü, Ulus bölgesinde Ulukaya, Yukarıdere, Elmacık, Isırganlı, Hasanören, Dorucaşahince, Zafer, Uluköy ve Üçsaray köylerinde yaklaşık 40 santimetre kalınlığı bulan karla mücadele çalışmalarına devam ediyor.