Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı. Ortaköy'de Muallim Naci Caddesi üzerinde bulunan ünlü bir gece kulübüne düzenlenen silahlı saldırıda 39 kişi hayatını kaybetmişti. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından trafiğe açılan caddeye vinç yardımıyla dev Türk bayrakları asıldı.
Saldırının olduğu gece kulübünün bulunduğu caddeye Türk bayrağı asıldı
01.01.2017 - 18:56 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 18:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ortaköy'de terör saldırısında 39 kişinin hayatını kaybettiği gece kulübünün bulunduğu caddeye dev Türk bayrağı asıldı.
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