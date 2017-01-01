Edinilen bilgiye göre, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu araçta yapılan aramalarda uyuşturucu metamfetamin maddesi ile 2 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancalara ait mermiler ele geçirildi. Daha sonra araçta bulunan Ç.T., M.Ç., A.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerini ardından serbest bırakıldılar.
Şüpheli araçtan uyuşturucu ve silahlar çıktı
01.01.2017 - 19:58 | Son Güncelleme: 01.01.2017 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde şüphe üzerine durdurulan araçta, uyuşturucu maddesi ve 2 ruhsatsız tabanca çıkarken, araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.
Etiketler : tekirdağ,çorlu,haberler,
434245 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434245.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER