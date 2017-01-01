Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Lösemi tedavisi görürken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da telefonla arayarak kendisiyle görüştüğü Rizeli Adem Kus, tedavi gördüğü hastanede kurtarılamayarak bugün hayatını kaybetti. Rize’nin Çamlıhemşin ilçesi Dikkaya köyünde yaşayan 15 yaşındaki Adem Kus, yaklaşık 5 aydır Ankara’da kan kanseri (Lösemi) tedavisi görüyordu. Kus, bugün hastalığa yenik düşerek hayatını kaybetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a olan hayranlığı ile bilinen Kus’un tedavisi sırasında Erdoğan telefonla arayarak Kus’a moral vermiş, ayrıca hediyeler gönderip tedavisini takip ettirmişti. AK Parti Çamlıhemşin İl Genel Meclisi Üyesi Cemil Kus’un da yeğeni olan Adem Kus pazartesi günü Dikkaya köyünde ikindi namazının ardından kılınacak cenaze namazı sonrası toprağa verilecek. Kus’un vefatı Rize’de büyük üzüntüye neden oldu.