Karamürsel İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, yüksek kesimlerde mahalle yollarındaki buzlanmadan dolayı ilçede 2 Ocak Pazartesi okulların, yalnızca taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilere tatil edildiği kaydedildi.
Kocaeli'de eğitime kar engeli
02.01.2017 - 00:20 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 00:20
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde buzlanma nedeniyle bugün taşımalı eğitime ara verildiği bildirildi.
Etiketler : kar tatili,tatil,
434288 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434288.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER