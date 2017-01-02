Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Canan ERASLAN

Muhtemelen okuyup unutacağız ama sosyal bilimciler, karakterleri kan gruplarına göre ayırmış. Negatifine, pozitifine bakmamışlar ama olsun, şöyle bir bakalım, bize uyuyor mu!..

A Grubu: Bu kan grubundaki insanlar ağırbaşlı, sorumluluk sahibi, hassas ve sabırlıdır. Dikkatli ve düzenli oldukları muhakkak. Eşyalarını temiz ve derli toplu tutmayı sever. Bir kaza ve kriz anında sakin kalıp çözüm odaklı olmakta iyidir. Çalışkanlıkları en önemli özelliklerinden biri olup, çok iyi bir sürücü oldukları gözlenmiştir. Tartışmaya sebep olma korkusundan kendilerini iyi ifade edemediklerinde çok üzülürler.

B Grubu: İrade sahibi ve inatçı olan B kan grubu insanları, özgürlüğüne düşkündür. Kimi zaman bazı kuralları bozmak durumunda kalır ve çok da rahatsızlık duymaz. Farklı düşüncelere saygı duyar; uyumlu ve esnektir. En önemli özelliklerinden biri de dürüst ve alçak gönüllü olmalarıdır. Bu kan grubuna sahip kişiler insanlarla eğlenmeyi, arkadaşlarla vakit geçirmeyi sever. Kendilerini bir anda yapayalnız hissedebildikleri için tek başına olmaktan hoşlanmaz.

AB Grubu: Onlar tam bir hayalperesttir ama sadece hayal etmekle kalmaz, gerçekleştirmek için de çaba gösterirler. Ün, para ve başarı odaklı diyemeyiz ama tek istedikleri hedefe ulaşmaktır. Kitap okumayı, çalışmayı, öğrenmeyi severler. İlgilendikleri alanlar geniştir ve genellikle yenilikçidirler. AB grubundakiler hemen kırılıp üzülen insanlardır. Bu yüzden sık sık kendilerini dinlemek için özel zamana ihtiyaç duyarlar.

0 kan Grubu: Bu kişiler amaç odakladır. AB kan grubundakilerin aksine biraz daha materyale önem verirler. Başarı ve para için çabalarken açgözlü ve aceleci olmaz, stratejiyle hareket ederler. 0 kan grubu, iyi liderlik özelliğine de sahiptir. Bencil değildir, gerektiğinde fedakârlık yapar. Genellikle küçük şeylere takılmazlar, büyük resme bakmayı tercih ederler.