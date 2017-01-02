Afyonkarahisar’da bir kişinin hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızakla 3 çocuğu trafiğe açık bir yolda çekmesi amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bu ilginç ve bir o kadar da tehlikeli manzarayı görenler olayı şaşkınlıkla izledi.
Afyonkarahisar’da araç ve kızakla tehlikeli oyun
02.01.2017 - 13:42 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 13:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Afyonkarahisar’da bir kişinin hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızakla 3 çocuğu trafiğe açık bir yolda çekmesi amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bu ilginç ve bir o kadar da tehlikeli manzarayı görenler olayı şaşkınlıkla izledi.
Etiketler : afyonkarahisar,kızak,
434462 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434462.aspx
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