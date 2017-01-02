Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Afyonkarahisar’da bir kişinin hafif ticari aracın arkasına bağladığı kızakla 3 çocuğu trafiğe açık bir yolda çekmesi amatör bir kamera tarafından kaydedildi. Bu ilginç ve bir o kadar da tehlikeli manzarayı görenler olayı şaşkınlıkla izledi.