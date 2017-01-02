Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aliağa Organize Sanayi Bölgesi’ndeki bir demir çelik fabrikasında bulunan demir eritme kazanı, henüz belirlenemeyen bir nedenle patladı. Patlama anında kazan yakınındaki 4 işçi yaralanırken, bazı işçiler ise patlamadan hafif sıyrıklarla kurtuldu. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çok sayıda ambulansın geldiği fabrikada yanarak yaralanan 4 işçi, Aliağa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralı işçilerden 41 yaşındaki Musa Altınsoy, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.