Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AA muhabirinin Kastamonu İl Özel İdaresinden aldığı bilgiye göre, akşam etkili olan kar yağışı, özellikle şehrin yüksek rakımlı ilçelerindeki köylere ulaşımda aksamalara yol açıyor. Kar nedeniyle Araç, Azdavay, Cide, Daday, İhsangazi, Bozkurt, İnebolu ve Taşköprü ilçelerinde 161 köye ulaşım sağlanamıyor. Ekiplerin kapalı köy yollarını açma çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.