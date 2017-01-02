Kayseri'de tabancayla vurulan bir kişi kamyonetinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde kamyonetin içinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen sağlık ekipleri, şahsın tabancayla vurulduğunu ve olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, tabancayla vurulan şahsın Murat Memiş olduğunu ve yaralı halde yaklaşık 1 kilometre kamyoneti sürdüğünü tespit etti. Polis ekipleri olayla ilgili 4 kişiyi gözaltına aldı.
Kayseri'de kan donduran cinayet!
02.01.2017 - 21:59 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 21:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tabancayla vurulan ve yaralı halde bir kilometre araç kullandığı belirlenen kişi, kamyonetinde ölü bulundu
Kayseri'de tabancayla vurulan bir kişi kamyonetinde ölü bulundu. Alınan bilgiye göre, Selçuklu Mahallesi Ahmet İnci Caddesi'nde kamyonetin içinde hareketsiz yatan şahsı fark eden vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
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