Kapaklı Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir kişinin ilçedeki birçok iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı ihbarı aldı. Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu şüphelinin M.K. olduğunu belirledi. Takibe alınan M.K, bir iş yerinden sahte parayla alışveriş yaptığı sırada suçüstü yakalandı. M.K'nın üzerinden 2 bin liraya yakın 100'lük banknot ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Sahte parayla alışveriş yapaken yakalandı
02.01.2017 - 22:02 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 22:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde sahte parayla alışveriş yaparken suçüstü yakalanan kişi tutuklandı.
Etiketler : tekirdağ,sahte para,tutuklandı,
434577 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434577.aspx
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