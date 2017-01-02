İl ve Kadirli İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kiremitli köyünde Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneğinde arama yaptı. Yapılan aramada, 12 dövüş horozu, horoz kafesleri, 3 tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği ile cam kavanozda 45 gram esrar maddesi ele geçirildi. Dernek Başkanı Bülent S. ile horoz sahibi oldukları iddia edilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 500'er lira para cezası kesildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.
Hayvanları koruma derneğinde horoz dövüşü iddiası
02.01.2017 - 22:13 | Son Güncelleme: 02.01.2017 - 22:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde jandarma ekipleri, hayvanları koruma derneğine horoz dövüşü yaptırdıkları iddiasıyla operasyon düzenledi.
Etiketler : Hayvanları koruma derneği,horoz dövüşü,osmaniye,
434578 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434578.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER