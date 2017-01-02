Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl ve Kadirli İlçe Jandarma komutanlıklarına bağlı ekipler, ilçeye bağlı Kiremitli köyünde Hint Aseel Hayvanları Koruma ve Geliştirme Derneğinde arama yaptı. Yapılan aramada, 12 dövüş horozu, horoz kafesleri, 3 tabanca,1 ruhsatsız av tüfeği ile cam kavanozda 45 gram esrar maddesi ele geçirildi. Dernek Başkanı Bülent S. ile horoz sahibi oldukları iddia edilen 6 kişiye Kabahatler Kanunu gereğince 2 bin 500'er lira para cezası kesildi, 9 kişi hakkında adli işlem yapıldı.