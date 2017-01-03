O kadar çok parası var ki, piyango çıkmadı diye seviniyor

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kendisine ait müzesinde yaklaşık 160 ülkeye ait binlerce farklı para biriminden yaklaşık 3 ton parayı sergileyen Esat Kaplan, talihliler belli olmadan büyük umutlarla aldığı Milli Piyango biletine para çıkmaması için dua etti. Artık parayı koyacak yer bulamadığını belirten Esat Kaplan, çıkacak ikramiyeyi de zaten eski paralara yatırmayı düşündüğünü kaydetti. Hem mecazi hem de gerçek anlamda kendisinde dünyanın parası olduğunu vurgulayan Kaplan, “Müzemde yaklaşık 3 ton para var. Ben bankalarla hiç çalışmadım. Koleksiyonumda 160 ülkenin tarihi parası var. İki tane milli piyango bileti aldım. Sonra düşündüm ya ben parayı ne yapacağım. Zaten bende dünyanın parası var. Eğer bilet çıkarsa dahi, o parayla gider tarihi paralar alırdım. Fakat müzeyi genişletmem gerekecekti. Yer bulma sıkıntısı çekecektim. İnşallah çıkmaz da başım ağrımaz dedim ve dualarım kabul oldu” diye konuştu.

Kaplan, Milli Piyango talihlerinin ise gerçekten ihtiyaç sahibi olmasını umut ettiğini belirterek, paranın hayır işlerinde kullanılması konusunda da tavsiyede bulundu