Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre kaza, Afyonkarahisar-İzmir karayolu 40. kilometresi Düzağaç beldesi çıkışında meydana geldi. İddialara göre sis ve buzlanma yüzünden sabah erken saatlerde meydana gelen kazada, Mehmet Bulut yönetimindeki 64 AF 506 plakalı otomobil, önünde seyreden ve sürücüsünün ismi henüz belirlenemeyen 42 Z 5316 plakalı TIR’a arkadan çarptı. Meydana gelen kazada adeta parçalanan otomobil içerisinde bulunan Emine Solak (72) ve Durna Gezer (44) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Bulut ve Asiye Kartal ise yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin cansız bedenleri ve yaralılar sıkıştıkları otomobilden İl Afet ve Acil Durum Müdürleri (AFAD) ve 112 Acil servis görevlileri tarafından çıkarıldı. Yaralılar olay yerinde ambulans ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Hastanesine kaldırıldılar.

Kazanın ardından ismi henüz belirlenemeyen TIR şoförü jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.