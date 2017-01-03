Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Milas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Milas Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, bir otomobille uyuşturucu ticareti yapıldığı bilgisine ulaştı. Milas girişinde otomobili durduran KOM ekipleri, uyuşturucu dedektör köpeğinin yardımıyla arama yaptı. Aramalarda dedektör köpek Asi, arka koltuğun alt bölgesinde tepki verdi. Ekiplerin aramasında, bir poşet içine gizlenmiş uyuşturucunun yakıt deposu bölümüne gizlendiği ortaya çıktı. Ekipler, 120 gram esrar maddesiyle 2 gram metanfetamin, 2 gram Afgan sakızı uyuşturucu maddelerini buldu. Olayla ilgili otomobil sürücüsü S.Ö, uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlamasıyla gözaltına alındı.