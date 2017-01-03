Alınan bilgiye göre, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, sosyal medya hesabından terör örgütü DEAŞ lehine övücü ifadelerin yer aldığı paylaşımlar yaptığı tespit edilen polis memurunu adresine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
DAEŞ lehine paylaşımda bulunan polis gözaltında
03.01.2017 - 20:34 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 20:34
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Siirt'te, sosyal paylaşım sitesinden terör örgütü DEAŞ lehine paylaşımlarda bulunan polis memuru gözaltına alındı.
Etiketler : daeş,polis,terör,propaganda,
434875 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434875.aspx
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