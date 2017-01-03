Olay, Samsun'un Canik ilçesi Nacınaipli Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Başalan Mahallesi'nde market işlettiği öğrenilen 4 çocuk babası Recep Gül (69), 2 katlı evinin üzerinde çatı yaptırmak istedi. Evin çatısında çalışan ustalara çay servisi yapan Recep Gül, dengesini kaybederek çatıdan yere düştü. Yaşlı adam olay yerinde hayatını kaybetti. Jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı.
Çatıdaki işçilere çay servisi yaparken düşüp öldü
03.01.2017 - 22:01 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 22:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da evinin çatısında çalışan işçilere çay servisi yaparken çatıdan düşen 4 çocuk babası market sahibi hayatını kaybetti.
Etiketler : samsun,çatıdan düştü,öldü,
434904 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434904.aspx
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