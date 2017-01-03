Edinilen bilgilere göre, Demirci Mahallesi'nde, Başkan Kılıçarslan'a ait evde akşam saatlerinde bacadan kaynaklanan yangın meydana geldi. Kısa sürede evin birçok yanını saran alevler köy sakinlerinin yaptığı ilk müdahale ile söndürüldü. Yangında herhangi bir can kaybı ve yaralanma yaşanmazken evde maddi hasar oluştu.Başkan Murat Kılıçaslan, yaptığı açıklamada, "Çok şükür can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi maddi hasar oluştu" dedi.
Belediye başkanının evinde korkutan yangın
03.01.2017 - 23:01 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 23:01
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Giresun'un Duroğlu Belde Belediye Başkanı Murat Kılıçarslan'ın evinde yangın çıktı.
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