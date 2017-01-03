Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Kadıköy Mahallesi Barış Bulvarı üzerinde geçen yıl Nisan ayında meydana geldi. İki grup arasında kız meselesi yüzünden çıkan kavgada Ş.Y.(51) ve E.Y.(36) silahla vurularak, S.A.(21) bıçaklanarak ve M.A.(40) ise darp edilerek yaralanıp hastanelik oldu. 2 kişiyi silahla yaralayıp kendisi de darp sonucu yaralanan ve tutuklanan M.A. ile tutuksuz olan H.Y., S.A., B.K., İ.Y. ve Ş.Y.'nin yargılanması sona erdi. Samsun 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen davada tutuklu sanık M.A., 2 kişiyi silahla yaralamak ve ruhsatsız silah suçundan toplam 9 yıl 4 ay 14 gün hapis, H.Y. 5 ay, S.A. 5 ay, B.K. 7 ay 15 gün, Ş.Y., 1 yıl 5 ay 8 gün, İ.Y. ise 5 yıl 1 ay 10 gün hapis cezasına çarptırıldılar.