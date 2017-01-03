Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Melek A.(37), Aslıhan T.(19), Kübra T.(4), Emine T.(36) ve Nurcan T.(19) hastanelik oldular. Zehirlenen 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
Samsun'da 5 kişi sobadan zehirlendi
03.01.2017 - 23:57 | Son Güncelleme: 03.01.2017 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Samsun'da kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 5 kişi hastanelik oldu.
Etiketler : samsun,haberler,
434920 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/434920.aspx
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