Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Melek A.(37), Aslıhan T.(19), Kübra T.(4), Emine T.(36) ve Nurcan T.(19) hastanelik oldular. Zehirlenen 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.