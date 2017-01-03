Olay, Samsun'un Çarşamba ilçesinin Çay Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kömür sobasından sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen Melek A.(37), Aslıhan T.(19), Kübra T.(4), Emine T.(36) ve Nurcan T.(19) hastanelik oldular. Zehirlenen 5 kişi 112 Acil Servis ekipleri tarafından Çarşamba Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.