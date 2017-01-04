Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü'nün kullandığı otomobil Tarsus'ta bariyerlere çarptı, kazada Hüseyin Sözlü'nün eşi Zeynep Sözlü hafif yaralandı. Pozantı-Tarsus-Mersin Otoyolu Gülek Boğazı'nda, Sözlü'nün kullandığı 34 BVP 87 plakalı otomobil, yolun kaygan olması nedeniyle bariyerlere çarptı. Kazada Sözlü yara almazken, hafif şekilde yaralanan eşi Zeynep Sözlü, 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. 