Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oğuzhan Şahin ANKARA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katılacağı törenle restorasyon çalışmaları başlatılırken terörün izleri de silinecek. Temeli atılacak projeler arasında ise İçkale Vadisi Kentsel Tasarım ve Peyzaj Projesi, Diyarbakır Kırklar Tepesi Kentsel Tasarım ve Rekreasyon Projesi ile yöresel mimariye uygun 44 konut bulunuyor. Öte yandan Koruma Amaçlı İmar Planı kapsamında Suriçi’nde yapılar sur kotunu geçemeyecek. Maksimum yükseklikler; konut alanlarında 2 kat, ticaret alanlarında 3 kat olarak planlandı. Yüksek katlı ve dokuya uymayan kamu binaları yıkılacak.