Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, dün saat 15.00 sıralarında Piyalepaşa Bulvarı’ndaki bir akaryakıt istasyonunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, aracının lastiklerini şişirmek için akaryakıt istasyonuna gelen Necmi Özdilek, aracını park ettikten sonra lastikleri şişirmeye koyuldu. Bu esnada ağaçların arkasında keşif yapan hırsız, Özdilek’in aracına yaklaşıp şoför koltuğunun kapısını açarak, direksiyon panelindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde alıp kaçtı. Hırsızın ön plakası olmayan, arka ve tavan plakaları da okunmayan bir ticari taksiye binerek olay yerinden kaçtığı öğrenildi.

Cep telefonu saniyeler içerisinde çalınan Özdilek, “Arabamın lastiklerini şişireyim dedim. Ben burada lastikleri şişirirken, oradan bir ticari taksiyle geliyor, şurada duruyor taksi. Taksiden iniyor, aracımın içerisinden benim cep telefonumu alıyor, taksiye atlayıp kaçıyor. Hiç ses duymadım. Arkadan bir servis aracının şoförü uyardı. Koştuk yakalamak için ama telefonun peşinden koşarken arabayı da çalarlar diye korktum, o yüzden arabayı kilitleyip koştum, yetişemedim” dedi.

Cep telefonu hırsızlığı akaryakıt istasyonunun güvenlik kameralarına da yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, Necmi Özdilek akaryakıt istasyonuna gelerek, aracını park ettikten sonra lastiklerini şişiriyor. Bu esnada istasyon ile Piyalepaşa Bulvarı’nı ayıran ağaçların arasından çıkan hırsız, şoför kapısını açarak aracın içerisindeki cep telefonunu saniyeler içerisinde alıp kaçıyor. Ardından Özdilek’in hırsızın peşinden koştuğu görülüyor.