Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

4000 terör mağduru çocuğa içinde Mont,ayakkabı bot, kazak, hırka, pantolon, gömlek, bere, eldiven, atkı, çanta ve tunik, olmak üzere çeşitli kıyafetler, Cizre kent merkezinde 32 okulda dağıtımı yapılacak.

Bu dağıtımları Cizre ilçe İl Milli Eğitim yetkilileri ve Deniz Fener saha sorumluları ile beraber ortaklaşa yapacak.

Derneğin Genel Müdürü Ali Karayılan yaptığı yazılı açıklamada şunları söyledi;“Deniz Feneri Derneği'nin yardımları sadece Şırnak ve Cizre’yle kalmayacak.Bin yıllık kardeşliğimizin gereğini yerine getireceğiz.Deniz Feneri Derneği’nin bölgeye yardımları devam edecektir. Batısıyla ve doğusuyla bu millet hep birlik olacaktır” dedi.

Cizre’ye gelen insani yardım TIR’ları önümüzdeki haftalar diğer terör mağduru bölgelere merhem olmaya devam edecek…