Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Beton mikserinin sürücüsü, aracı olay yerinde bırakarak kaçtı. Abdu'nun cenazesi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KALDIRIMA ÇIKIP ÇOCUĞA ÇARPTI

Mahalle sakinlerinden İbrahim Kahraman, dükkanındaki güvenlik kamera görüntülerini incelerken olayı gördüğünü belirterek, "Çocuk evine doğru koşarak giderken, hızla gelen beton mikseri dönmek için kaldırıma çıkıp çocuğa çarptı. Çocuk kamyonun altında kaldı. Vatandaşlar şoföre tepki gösterince, kamyonu bırakıp koşarak kaçtı. Buradan otobandan gider gibi gidiyorlar, 7 yaşında çocuk öldü burada. Yetkililerin buna önlem alması gerekiyor." dedi.

Sürücünün yakalanması için çalışma başlatıldı.