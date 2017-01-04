Ekiplerinin yaptıkları çalışmalar sonucu çevre illerden uyuşturucu madde temin ederek Yozgat’ta üniversite ve terminal civarlarında uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen O.G, E.V.Ü, F.İ, Y.T ve Y.K isimli 5 şahıs yapılan operasyonla yakalandılar. Şüphelilerin üzerilerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 7 adet satışa hazır vaziyette sentetik kannabioid maddesi (bonzai), 2 adet gazete kağıdı içerisinde esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli şahıslar emniyetteki işlemleri sonrası 04. 01. 2017 Çarşamba günü adliyeye sevk edildi, şahısların işlemlerinin devam ettiği bildirildi.
Yozgat'ta uyuşturucu operasyonu, 5 kişi yakalandı
04.01.2017 - 17:57 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 17:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucu ile Mücadele Şubesi’ne bağlı Narkotim ekipleri tarafından Yozgat merkezde uyuşturucu madde satışı yaptıkları tespit edilen 5 şahıs yakalanarak adliyeye sevk edildi.
Etiketler : yozgat,uyuşturucu operasyonu,haberler,
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