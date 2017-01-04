Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yakınında Serdar Önen (21) ve aynı yaştaki F.T henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.T yanında bulunan bıçakla Önen'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Önen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili F.T ve kavgaya karıştıkları iddiasıyla Ö.T ve M.D de gözaltına alındı.