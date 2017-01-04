Alınan bilgiye göre, Gazi Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin yakınında Serdar Önen (21) ve aynı yaştaki F.T henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine F.T yanında bulunan bıçakla Önen'i çeşitli yerlerinden yaraladı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan Önen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili F.T ve kavgaya karıştıkları iddiasıyla Ö.T ve M.D de gözaltına alındı.
Tekirdağ'da bıçaklı kavga, 1 kişi hayatını kaybetti
04.01.2017 - 18:07 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 18:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 1 kişi öldü.
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435189 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435189.aspx
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