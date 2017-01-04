Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesi Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında verici istasyonunu kontrole giden GSM şirketinin 2 elemanı kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalması üzerine tüm birimlerin 6 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.

Konu hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “GSM şirketine ait olan 2 elemanının vericilerine bakmaya giderken, Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında mahsur kaldıkları bilgisi geldi. Yoldan ulaşmayınca helikopter çağırmak zorunda kaldık. Gelen helikopter şahısları bulundukları noktadan sağ salim alarak Adana’ya götürdü” dedi.