Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesi Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında verici istasyonunu kontrole giden GSM şirketinin 2 elemanı kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalması üzerine tüm birimlerin 6 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.
Konu hakkında bilgi veren Mut Belediye Başkanı Nebi Yılmaz, “GSM şirketine ait olan 2 elemanının vericilerine bakmaya giderken, Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında mahsur kaldıkları bilgisi geldi. Yoldan ulaşmayınca helikopter çağırmak zorunda kaldık. Gelen helikopter şahısları bulundukları noktadan sağ salim alarak Adana’ya götürdü” dedi.
Karda mahsur kalan GSM şirketi elemanları helikopterle kurtarıldı
04.01.2017 - 22:35 | Son Güncelleme: 04.01.2017 - 22:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mersin'in Mut ilçesinde yoğun kar yağışı sebebiyle mahsur kalan bir GSM şirketinin 2 elemanı helikopterle kurtarıldı.
Edinilen bilgiye göre, Mut ilçesi Söğdözü Yaylası Sıratekne civarında verici istasyonunu kontrole giden GSM şirketinin 2 elemanı kar yağışı, tipi ve sis nedeniyle yolda kalması üzerine tüm birimlerin 6 saatlik uğraşı sonucu kurtarıldı.
Etiketler : mersin,mut,helikopter,haberler,
435244 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/435244.aspx
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