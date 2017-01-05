Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 31 ATZ 24 plakalı minibüs, merkez Antakya ilçesi Altınözü Kavşağı'nda devriye görevi yapan polis ekipleri tarafından şüphelenilmesi nedeniyle durdurulmak istendi.

Sürücüsünün polisin "dur" ikazına uymadığı minibüs, Narlıca Mahallesi'nde ara sokaklara girdikten sonra çevre yolunun Reyhanlı ilçesi istikametinde kaçarken Narlıca Üst Geçidi'nde bariyerlere çarptı.

Kazada, minibüste bulunan ve yasa dışı yollarla Suriye sınırından geçtiği belirlenen gruptan bir kadın hayatını kaybetti, çoğunluğu çocuk 25 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Hatay'daki hastanelere kaldırılan yaralılardan bazılarının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazada ölen ve yaralananların uyrukları ve kimliklerinin tespit edilmesine çalışılıyor.

Olay sonrası üst geçitten atlayarak kaçan sürücünün yakalanması için de çalışma başlatıldı.

Kaza nedeniyle trafiğe bir saat kapalı kalan üst geçit, aracın kaldırılmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı