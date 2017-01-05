Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 09.30 sıralarında Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, pazarcı esnafının sabah saatlerinde tezgahlarını açtığı pazar yerinin çatısının bir kısmı karın ağırlığına dayanamayarak çöktü. Yaklaşık 3 bin metrekare kapalı alana sahip pazar yerinin çatısının dörtte birlik kısmında çökme oldu. Olayın ardından çok sayıda ambulans, itfaiye ve kurtarma ekipleri pazar yerine sevk edildi. Kurtarma çalışmalarında enkazdan çıkartılan 5 yaralı ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Olay yerinde 10'a yakın ambulans bekletilirken, Konya'dan da kurtarma ekipleri ilçeye sevk edildi. Pazar yerinin çökmeyen kısmında iş makineleri ile çökmemesi için tedbir alınırken, arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor.

Konya Valiliği: 5 kişi hafif yaralandı

Konya Valiliğinden yapılan açıklamada, Akşehir ilçesinde kapalı pazar yerinde meydana gelen göçükte 5 kişinin hafif yaralandığı, arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Yapılan açıklamada, "05.01.2017 günü saat 09.25 sularında Akşehir ilçesinde Perşembe günleri kurulan kapalı pazar yerinin çatısının bir bölümü yoğun kar ağırlığına dayanamayarak çökmüştür. Çökme esnasında yaralanan 5 vatandaşımızın ayakta tedavileri yapılmış olup hayati tehlikeleri bulunmamaktadır. Olay yerine en kısa süre içinde ekiplerimiz sevk edilmiş olup, enkaz altında başka vatandaşın kalmadığı değerlendirilmekle birlikte arama kurtarma faaliyetleri devam etmektedir. Olayla ilgili gelişmeler olduğu takdirde kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.