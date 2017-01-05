Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi" kapsamında 2005'ten bu yana çeşitli nedenlerle ölen ve kimliği tespit edilemeyen bin 380 cesedin yakınları aranıyor. AA muhabirinin emniyetten edindiği bilgiye göre, Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Dairesi Başkanlığının "www.asayis.pol.tr" internet sitesinde, kimliklerin tespit edilmesi ve yakınlarına ulaşılabilmesi için cesede ilişkin fotoğraflar, cesedin bulunduğu yer ve tarih, ölüm zamanı, cinsiyeti ve tahmini yaş bilgilerinden oluşan bir albüm bulunuyor. Kimliği Belirsiz Cesetler Projesi kapsamında oluşturulan veri tabanına 2005'ten bu yana bin 862 kimliği belirsiz cesede ait fotoğraf ve bilgi kaydedildi. Cesetlerden 482'sinin kimlik bilgilerine ulaşılırken, veri tabanında hala kimliği tespit edilemeyen bin 380 ceset yer alıyor. Cesetlerin büyük çoğunluğuna ilişkin bilgiler, İstanbul, Ankara, İzmir, Adana ve Diyarbakır'da kayıt altına alındı. Kimlikleri belirlenemeyen cesetleri teşhis edenlerin yetkililerle irtibata geçmesi isteniyor.