Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale’nin Ayvacık ilçesinde, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na geçmek isteyen 57 yabancı uyruklu yakalandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, Behramkale köyü sahili Biber Deresi mevkisine operasyon düzenledi. Operasyonda Mali, Pakistan, Suriye, Kamerun, Somali, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ve Afganistan uyruklu 57 kişi yakaladı. İfadelerinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına getirilen yabancı uyruklular, daha sonra Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.