Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda, A.Ş. (47), S.Y.(29)'ye ait pide salonuna giderek lahmacun yaptırmış ve lahmacunu beğenmeyince aralarında tartışma çıkmış, pideci tabancayla müşteriyi sol dizinin üst kısmından vurarak yaralamıştı.



"Alkollüydü ve bana küfür etti"

Olaydan sonra kaçan pideci S.Y., Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı. Pideci S.Y., A.Ş.'nin alkollü olduğunu ve çıkan tartışmada kendisine küfür edince onu vurduğunu ileri sürdü.

Polisteki sorgusu tamamlanan S.Y. bugün Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.